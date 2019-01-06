Son Dakika Haberleri: 11 Ayrı Suçtan Aranan Bilgisayar ve Akü Hırsızı Tutuklandı

11 Ayrı Suçtan Aranan Bilgisayar ve Akü Hırsızı Tutuklandı

1 saat önce

11 ayrı suçtan aranan bilgisayar ve akü hırsızı tutuklandıSAKARYA - Sakarya'da hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 adet kaydı ve 11 suçtan da aranması bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak tutuklandı.

11 ayrı suçtan aranan bilgisayar ve akü hırsızı tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 adet kaydı ve 11 suçtan da aranması bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri suça ve suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan ilçesinde eğitim veren bir anaokulunun gece geç saatlerde camları kırılarak içerisinden 2 adet dizüstü bilgisayarın çalınması olayı ile, Adapazarı ilçesinde motosiklet parçaları satan iş yerinden gece geç saatlerde değeri yaklaşık 15 bin TL olan motosiklet aküsü çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 adet kaydı bulunan ve yine hırsızlık başta olmak üzere 11 suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi Y.C. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler ile şahıs arasında Erenler ilçesinde yaşanan kovalamaca sonrasında Y.C. isimli şahıs yakalandı. Olayla alakalı yakalanan Y.C., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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