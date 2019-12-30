11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı - Son Dakika

11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 11 yakalama kararı bulunan kadın, jandarmanın dikkati sayesinde pazarda yakalandı.

11 ayrı suçtan aranan kadını jandarma pazarda yakaladı, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 11 yakalama kararı bulunan kadın, jandarmanın dikkati sayesinde pazarda yakalandı.


Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Kıralan Mahallesi'ndeki semt pazarında durumundan şüphelendikleri ve vatandaşlardan para isteyen bir kadını takibe aldı. Kadını bir süre takip eden ekipler, kadının hem dilencilik yaptığını hem de tırnakçılık yöntemi ile vatandaşların parasını çaldığını tespit etti. Ekipler Yıldız B.'nin yanına giderek kimlik kontrolü yapınca gerçek ortaya çıktı. Yıldız B. hakkında, hırsızlık dahil 11 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu belirlendi.


Alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Yıldız B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çivril, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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