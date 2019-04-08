Son Dakika Haberleri: 11 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

11 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

34 dakika önce

Niğde'de 11 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

11 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı, System.String[]
Niğde'de 11 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 11 ayrı dosyadan yakalama kararı, 3 ay hapis ve 532 bin 300 lira para cezası bulunan cezaevi firarisi U.D'yi saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:19 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
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