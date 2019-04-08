11 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı
34 dakika önce
Niğde'de 11 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.
Niğde
'de 11 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, hakkında 11 ayrı dosyadan yakalama kararı, 3 ay hapis ve 532 bin 300 lira para cezası bulunan cezaevi firarisi U.D'yi saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:19 Kaynak: AA
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