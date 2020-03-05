11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli 'Hızır' timleri, Akhisar- Gördes yolunda bir aracı durdu. Yapılan sorgulamada araçta bulunan H.İ. (42) isimli şahsın 11 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.İ. tutuklanarak, Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - MANİSA
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