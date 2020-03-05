11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı

17 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı.

11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli 'Hızır' timleri, Akhisar- Gördes yolunda bir aracı durdu. Yapılan sorgulamada araçta bulunan H.İ. (42) isimli şahsın 11 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.İ. tutuklanarak, Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - MANİSA

Jandarma, Akhisar, Gördes, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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