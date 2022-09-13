11. Balkan Rallisi'ne katılan motorcular Kapadokya'ya geldi - Son Dakika
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11. Balkan Rallisi'ne katılan motorcular Kapadokya'ya geldi

13.09.2022 20:16
11. Balkan Rallisi'ne katılan motorcular Kapadokya'ya geldi

11. Balkan Rallisi kapsamında Hırvatistan'dan yola çıkan motor tutkunları Kapadokya'ya ulaştı.

11. Balkan Rallisi kapsamında Hırvatistan'dan yola çıkan motor tutkunları Kapadokya'ya ulaştı.

BMW Moto Clup/Dalmaçya tarafından düzenlenen, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Almanya ve Kanada'dan 42 motorcunun katılımıyla 9 Eylül'de Belgrad'tan başlayan rallide katılımcılar son durak olan Kapadokya'ya geldi.

Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren katılımcılar, iki gün boyunca Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri gezecek.

Ralliyi organize eden Zelian Rakela, gazetecilere, Balkan Rallisi'nin Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir tur olduğunu belirterek, "Daha önce Kapadokya'ya geldim. Ralliye pandemi nedeniyle ara vermiştik ancak bu yıldan itibaren yeniden devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğin Türkiye ayağında katılımcılara rehberlik eden İsmet Şahin de rallinin düzenleneceğine dair yapılan duyurunun ardından oluşturulan grubun Balkanlar'dan yola çıktığını ifade etti.

Motorun yaşamları için vazgeçilmez bir tutku olduğunu dile getiren Şahin, "Edirne ve Ankara'da mola verdikten sonra Tuz Gölü'ne uğradık ve Kapadokya'ya geldik. İki gün sonra İstanbul'a döneceğiz. Orada da iki gün gezdikten sonra katılımcılar evlerine dönecekler." diye konuştu.

Katılımcılardan Julia Vrljicak ise etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Burada olmak çok büyük bir heyecan. Kapadokya'nın manzarasından adeta nefesim kesiliyor. Türkiye'de olmak çok güzel, yemekleri, müziklerinden daha önce başka yerde bulamadığım bir keyif aldım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Kapadokya, 9 Eylül, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11. Balkan Rallisi'ne katılan motorcular Kapadokya'ya geldi - Son Dakika

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