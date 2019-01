11 Başlıkta AK Parti Manifestosu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu'nda, yeni dönemdeki belediyecilik anlayışı ve millete taahhütler 11 başlık altında sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin yeni dönemdeki belediyecilik anlayışı ve millete taahhütlerinin yer aldığı 11 maddelik manifestosunu açıkladı.



Manifestoya göre AK Partili belediyeler, "Şehir planları", "Alt yapı ve ulaşım", "Kentsel dönüşüm", "Benzersiz şehirler", "Akıllı şehirler", "Çevreye saygılı şehirler", "Sosyal belediyecilik", "Yatay şehirleşme", "Halkla birlikte yönetim", "Tasarruf ve şeffaflık" ve "Değer üreten Şehirler" ilkeleri çerçevesinde hizmet verecek.



Manifestonun ilk maddesini, "Şehir Planları" oluşturuyor. Buna göre şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle izin verilmeyecek.



Manifestonun "Alt Yapı ve Ulaşım" ilkesinde ise altyapı ve ulaşım sorunlarının tüm şehirlerde tamamen çözülmesi öngörülüyor.



Toplu taşıma projelerinin hızlandırıp yaygınlaştırılması, otoparkların hem şehir planlarında ve hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getirilmesi de manifestoda bulunuyor.



Manifestonun "Kentsel Dönüşüm" maddesinde ise kentsel dönüşüm çalışmalarının bölgelerin özelliklerine ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütüleceği ifade ediliyor. Projeler, şehirleri hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirilecek.



Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşüm teşvik edilecek. Millet kıraathaneleri ise mahalle düzeyine kadar yaygınlaştırılacak.



Manifestonun "Benzersiz Şehirler" maddesinde ise bu anlayışla şehirlerin kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirileceği ilkesi yer alıyor. Buna göre, kendi hikayesi olan şehirlerin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığına katkıda bulunmayan projelere izin verilmeyecek.



Tarihi yapılar ve mekanlar şehrin günlük hayatının ayrılmaz



parçaları haline getirilecek. Taklitten ve tekrardan uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimari hakim kılınacak.



Ayrıca şehirlerin, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılması sağlanacak.



Manifestoda yer alan "Akıllı Şehirler" uygulamalarıyla da teknolojinin tüm imkanları insanların ve şehirlerin emrine sunulacak.



Manifestodaki "Çevreye Saygılı Şehirler" maddesiyle de bu şehirlerle belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek.



Bunun için halkın aileleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçeleri her şehirde yaygınlaştırılacak.



Kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olunacak.



Katı atıktan kanalizasyona, hava ve gürültü kirliliğine kadar, çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik yatırımlar her ilde yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda "Sıfır Atık Projesi" her kurum ve evde hayata geçirilecek.



Manifestonun "Sosyal Belediyecilik" maddesinde ise sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak.



Özellikle aile kurumunu güçlendirecek çalışmalar öncelikli olacak. Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Spor Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götürülmesine devam edilecek.



"Yatay Şehirleşme" maddesiyle ise tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak.



Her şehirde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek yatay şehirleşme modeli Türkiye'nin her yerine yaygınlaştırılacak. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde de bu modele öncelik verilecek.



"Halkla Birlikte Yönetim" ilkesiyle ise şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak.



Belediyeden hizmet alan vatandaşlar için bir "Şehirli Hakları" bildirgesi hazırlanacak. Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak Şehir Meclislerinde, önemli kararlar ortak akıl ile alınacak.



"Tasarruf ve Şeffaflık" maddesine göre, belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak. Yatırımlar ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliği, verimliliği, önceliği, kalitesi titiz bir şekilde değerlendirecek.



"Değer Üreten Şehirler" maddesinde ise değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek.

Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde