Son Dakika Haberleri: 11 Bin 100 Kişiye Kış Yardımı

11 Bin 100 Kişiye Kış Yardımı

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla yürüttüğü kış kampanyası kapsamında yurt içinde 11 bin 100 kişiye gıda ve giysi yardımında bulundu.

11 Bin 100 Kişiye Kış Yardımı, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla yürüttüğü kış kampanyası kapsamında yurt içinde 11 bin 100 kişiye gıda ve giysi yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 19 ilde gıda ve giysi dağıtımı yıpıldı, maddi durumu yeterli olmayan bin 850 aileye yapılan yardımlardan 11 bin 100 kişi yararlandı.

Amasya, Adıyaman, Ordu, Kastamonu, Giresun, Erzincan, Kars, Çorum, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Yozgat, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta dağıtım yapılırken, destek olmak isteyen bağışçılar, "KIS" yazıp "3072'ye "SMS" göndererek 5 lira yardımda bulunabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:50 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel
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