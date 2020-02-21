11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı - Son Dakika Dünya

11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

7 saat önce

Türkiye'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.

11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı, System.String[]

Türkiye'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

İçişleri Bakanlığı, Euronews, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti
Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi Bakan Soylu, otobüs firması sahiplerini uyardı

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:33:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]