11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Türkiye'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.



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