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11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı
7 saat önce
Türkiye'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.
Türkiye'de 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kararın bugünden itibaren geçerli olduğu yazıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:07
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