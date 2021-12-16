11 bin 500 üniversite öğrencisi ikametini Kütahya'ya aldırdı - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "İkamet Kart Projesi" kapsamında 11 bin 500 öğrencinin ikametini Kütahya'ya aldırarak projeden faydalandığını bildirdi.

Işık, projeden faydalanan üniversite öğrencilerine Kart 43 takdim töreninde yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Proje ile öğrencilerin şehirle kaynaşacağını ve belediyenin verdiği yerel hizmetlerden onların da en güzel şekilde faydalanacağını dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Tarihler böyle yazılıyor, tarihler millete fedakarlıkta bulunup da hizmet edenlerle yazılıyor. Onun için bu hizmete katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyuna da bu projeye destek olmalarını, özellikle ikametgahlarını buraya alarak Kütahya'mızın evladı olan gençlerimize kendi evlatları gibi davranmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu sayede bu şehir Kütahya belediyesi olarak bir tarih yazdı. Nüfusunu ilk kez 250 binin üzerine çıkararak B7 grup belediyeler arasında muamele görürken grup atladı. Nüfusu 250 bin ile 500 bin arasında değerlendirilme grubuna tabi tutulan B8 grubu belediyeler arasına yükseldi. Bu sayede biz belediyemizin memur norm kadrosunu otomatik olarak 103 kişi artırdık."

Işık, ikametini Kütahya'ya aldıran öğrencilerin ulaşımda yüzde 15, su faturalarında yüzde 25 ve kentteki birçok esnaftan yapacakları alışverişlerden de yüzde 5 ile yüzde 30 oranında indirimli faydalanacağını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Işık, daha sonra üniversite öğrencilerini temsilen 10 öğrenciye indirimli otobüs kartlarını verdi.