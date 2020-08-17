11 bin kilometre öteden geldiği Türkiye'de üniversiteyi birincilikle bitirdi - Son Dakika

11 bin kilometre öteden geldiği Türkiye'de üniversiteyi birincilikle bitirdi

Tanzanya'dan üniversite okumak için Türkiye'ye gelen Mudrik Muhammed Haji, Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) bu yılki eğitim-öğretim yılını birincilikle bitirdi.

11 bin kilometre öteden geldiği Türkiye'de üniversiteyi birincilikle bitirdi, System.String[]

Tanzanya'dan üniversite okumak için Türkiye'ye gelen Mudrik Muhammed Haji, Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) bu yılki eğitim-öğretim yılını birincilikle bitirdi.

BAU'nun açıklamasına göre, arkadaşlarının tavsiyesiyle Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki Haji, ülkesinden katıldığı online mezuniyette bilgisayar ekranı başında akrabalarıyla sevincini doyasıya yaşadı.

Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, online olarak gerçekleştirildi. Bilgisayar ekranı başında kepini ve cübbesini giyen öğrenciler, törene video konferans yoluyla katıldı. Tören sırasında yıl boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin en unutulmaz kareleri ve kepli fotoğrafları barkovizyona yansıtıldı.

Diplomayı Tanzanya Büyükelçisi aldı

Mezun öğrencilerden, yaşadığı 11 bin 431 kilometre ötedeki Tanzanya'dan İstanbul'a üniversite okumak için gelen elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Mudrik Muhammed Haji ise Bahçeşehir Üniversitesi'ni birincilikle bitirmenin gururunu yaşadı.

Pandemi nedeniyle mezuniyet törenine ülkesinden katılan Haji'nin diploması ve üniversite tarafından her yıl birincilere verilen üstün başarı simgesi "altın beyin", BAU Global Başkanı Enver Yücel ve Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo'ya takdim edildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen, Zanzibar Adası'nda dünyaya gelen Haji, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

3 çocuklu ailenin en büyüğü olan Haji, üniversiteyi burs alarak okuduğunu kaydetti. Çok güzel bir öğrencilik hayatı olduğunu aktaran Haji, "Farklı ülkelerden fazlaca insan tanıdım. Ülkeleri, kültürleri ve dillerine yönelik birçok şey öğrendim. Hayatım boyunca memnun olacağım bir tecrübe yaşadım. Amacım, ülkeme değişiklik getirmek. Öğrendiğim tecrübeler istediklerimi yapmam için yardımcı olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Büyük hedefler belirleyin, ulaşmak için çok mücadele edin"

Törende duygularını paylaşan Haji, hayallerini gerçekleştirmek için kendisine destek olan ailesine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Benim için çok şey feda ettiniz. Çocukluğumda, babamın hafta sonları da dahil olmak üzere haftanın her günü çalışıp eve çok geç dönmesinin nedenini hiç anlamıyordum. Artık büyüdüğüme göre, yaptığımız tek şeyin daha iyi bir yaşama sahip olmamızı ve başardığımızı garanti etmek olduğunu anlıyorum. ve annem... Birçok profesörle tanıştım ama onların en iyisisin. Çünkü bugün bildiğim her şeyi bana öğrettin, ayrıca beni yetiştirmede büyük rol oynayan teyzeme çok minnettarım. Size dünyaları versem, yaptığınız fedakarlıklar için yeterli olmazdı. Ne olursa olsun asla pes etmemeyi ve sabırlı olmayı öğrendim. Çünkü sonunda her şey geçer ve her şeyin bir zaman sınırı vardır. Ne olursa olsun, ileriye bakın ve sizi korkutacak daha büyük hedefler belirleyin, onlara ulaşmak için çok mücadele edin. Türk halkına, uluslararası öğrencileri güzel ülkelerinde ağırladıkları için teşekkür ederim. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nin tüm akademisyenlerine ve idari personeline çok teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun."

"Araştırma üniversitesi olma yolunda mükemmel adımlarla ilerliyoruz"

BAU Global Başkanı Enver Yücel da uzaktan eğitimde dünyanın birçok üniversitesine örnek olduklarını belirterek, "Bahçeşehir Üniversitesi her geçen gün büyüyor. Kalite olarak derinliğine büyümeye gayret sarf ediyoruz. Çünkü üniversitenin rolü sadece öğrenciye diploma kazandırmanın ötesinde araştıran, bilime, teknolojiye katkı sağlayan bir yapıda da olması gerekiyor. Çalışmalarımız her geçen gün araştırma üniversitesine giden yolda mükemmel adımlarla ilerliyor. Dünya sıralamasında da üniversitemizin geldiği nokta gurur vericidir. Emeği geçen akademisyen arkadaşlarıma, çalışanlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere büyük bir kültür kazandırdıklarını vurgulayan Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya insanı olma anlayışı getirdik. Çünkü biz kurulurken 'uluslararası bir üniversite olacağız' dedik. Siz aynı zamanda akademiyle sektörü buluşturdunuz ve teorik dersleri uygulama içerisinde de yaptınız. Dünyada yeni nesil üniversite anlayışının öncülüğünü yaptık. Bu çalışmaları daha da ileriye götüreceğiz. Daha güzel işler yapacağız. Hangi işi yaparsanız yapın, nerede olursanız olun birbirinizle ve üniversiteyle ilişkileri, diyalogları kesmeyin. Uluslararası çok arkadaşınız var. İş dünyasında size büyük kapılar açacaktır. Sağlıklı bir şekilde, alnınızın ak, yolunuzun açık olmasını diliyorum."

"5 bin öğrencimiz mezun oluyor"

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise heyecanlı olduklarını aktararak, "5 bin öğrencimiz mezun oluyor. Pandemi nedeniyle mezuniyet törenini hibrit olarak yaptık. Hem online bir tören olacak hem de sonrasında fakülte ve bölüm özelinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde yüz yüze tören yapacağız. Şu ana kadar 124 ülkeden 43 bin öğrenciyi mezun ettik." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, tüm mezunların birçok yetkinliği kazandığını belirterek, "Bundan sonra hızlı bir şekilde değişen, dönüşen iş yaşamına adapte olmaları gerekecek ama bu yetkinlikleri zaten üniversitede de almış oldular. İş dünyasında kendilerine güvenmeleri gerekiyor, iyi bir CV oluşturmalarında fayda var. İş yaşamı dinamik bir süreç. Bunu anlamalarında yarar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrencilerin Taürkiye'nin dostluk elçisi olduğuna işaret eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bu ülkemiz adına da çok önemlidir. Bu yıl üniversite birincimizin Tanzanya'dan olması bizleri çok mutlu etti. Buradan aldığı eğitimle mezun ağımıza katılarak eğitimine devam edecektir. Ailesini ve Tanzanya eğitim sistemini tebrik ediyorum. Başka bir ülkeye gelip okumak, mezun olmak ve birincilikle bitirmek kolay değil. Bundan sonra da farklı ülkelerden uluslararası öğrenci sayımızı ve niteliğimizi her geçen gün artırmamız gerekiyor."

Pandemi nedeniyle okulun son 4 ayında uzaktan eğitim alan öğrenciler, törenin sonunda, bilgisayar ekranı başında keplerini havaya attı.

Bahçeşehir Üniversitesi, Tanzanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:21

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 11 bin kilometre öteden geldiği Türkiye'de üniversiteyi birincilikle bitirdi - Son Dakika Ekonomi
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