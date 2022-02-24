11 bin paket makaron ele geçirildi - Son Dakika
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11 bin paket makaron ele geçirildi

24.02.2022 16:03
11 bin paket makaron ele geçirildi

Muğla'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bandrolsüz sigara ve boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Muğla'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bandrolsüz sigara ve boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin faaliyetleri sırasında ilçemiz kordon caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen iki şahsın yapılan kontrolünde,

11 paket toplam 2200 adet dolu makaron ele geçirildi.

Milas ilçesinde ise kargo şirketlerinde yapılan kontrollerde, 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, C.L ve A.L isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

11 bin paket makaron ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Sigara, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 bin paket makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 bin paket makaron ele geçirildi - Son Dakika
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