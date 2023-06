11 bit studios'dan Ukrayna'ya maddi destek geldi

Savaşı kınadığını duyuran bir 11 bit studios, savaşın açtığı travmaları en net haliyle gösteren oyunlardan birisi olan This War of Mine'ın geliştiricisi. Polonya şirketi aynı zamanda Ukrayna'ya komşu bir konumda yer alıyor ve Doğu Avrupa'da yaşanan acılara da şahitler. İşte bu sebeple ellerini taşın altına koyuyorlar. Bu hafta platform fark etmeksizin aldığınız This War of Mine ve oyunun DLC'lerinin geliri savaşın sebep olduğu acıların dindirilmesinde kullanılacak.

Stüdyo Son Yılların Parlayan Yıldızı

İlk yüksek ses getiren This War of Mine oyunları ardından Frostpunk ile son yılların en başarılı bağımsız stüdyolarından birisi haline gelen 11 bit, diğer bir yandan başka bağımsız geliştiricilere de yayıncılık yapmasıyla biliniyor. Polonya'da CD Projekt Red'den sonra en bilindik oyun stüdyosu olduklarını da söyleyebiliriz.

Biz de Çok Farklı Bir Yerde Değiliz

SaveButonu olarak yaklaşık iki sene önce savaşın yaktığı canlar bizim de dikkatimizi çekmişti. Biz de ülkemizin ilk oyun uyarlaması kısa filmi olan Benim Savaşım'ı çekmiştik. Bilin bakalım kimden esinlenmiştik? Filmi aşağıya bırakıyoruz. Eğer ülkemiz örneği üzerinden bir empati yapmak isterseniz, iyi bir örnek olabilir.

Eğer oyunu alarak muhteşem bir deneyim yaşamak isterseniz oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyun önümüzdeki iki gün boyunca %75 indirimle satılacak. Fiyatına en çok değen oyunlardan olduğu şüphe götürmez.