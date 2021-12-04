11 Bit Studios, Epic Games'le ortaklık kurdu - Son Dakika
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11 Bit Studios, Epic Games'le ortaklık kurdu

04.12.2021 19:06
11 Bit Studios, Epic Games'le ortaklık kurdu

This War of Mine ve Frostpunk gibi bağımsız yapımların geliştiricisi 11 Bit Stuios, Epic Games ile ortaklık kurdu.

This War of Mine ve Frostpunk gibi yapımların geliştiricisi 11 Bit Studios, Epic Games ile ortaklık kurdu. Yapılan anlaşmaya göre 11 Bit, Unreal Engine 4 ve Unreal Engine 5 tarafından desteklenen 10 oyun yapacak.

11 Bit'in oyun dünyasındaki popülerliği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İlk olarak 2010 yılında Polonya'da kurulan 11 Bit, This War of Mine ve Frostpunk gibi kaliteli bağımsız yapımlarla kısa sürede oyun dünyasının bilinen stüdyolarından biri haline geldi. Yakın bir zamanda Frostpunk 2'yi de duyurarak hayranlarını sevindiren 11 Bit Studios, Epic Games ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Paylaşılan detaylara göre 11 Bit, Unreal Engine 4 ve Unreal Engine 5'i kullanarak 10 oyun geliştirecek. Stüdyo Haziran ayında yaptığı bir duyuruyla da dikkatleri Unreal Engine 5'e çekmiş ve gelecekteki oyunları için Unreal Engine motorunu kullanacağını söylemişti. Gelen son açıklamalarla beraber bu haber de derinlik kazanmış oldu.

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Bununla beraber anlaşmanın detayları hakkında elimizde pek de bir bilgi yok. Şu ana kadar paylaşılan en dikkat çekici şeylerden birisi Project 8 kod adlı oyun için yayınlanan fragman. 11 Bit yaptığı açıklamada Project 8'in Unreal Engine 4 ve 5 kullanılarak geliştirilen oyunlarından birisi olduğunu söyledi. Yıkık dökük bir tapınak ve havada süzülen kırık taş parçalarının yer aldığı fragman oyuncuların aklında soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Anlaşmanın detayları ve gelecek oyunlar hakkında elimizdeki bilgi çok sınırlı olsa da kimi oyuncular bu haberi sevinçle karşıladı. Haksız da sayılmazlar. 11 Bit yaptığı oyunlarla kendini oyunculara kanıtladı ve oyuncuların güvenini kazandı. Oyun motoru olarak da Unreal Engine 5'in seçilmesi stüdyoya yeni şeyler denemek konusunda bolca özgür alan verecek. Frostpunk ve This War of Mine gibi yapımlara imza atmış stüdyonun Unreal Engine 5'in gücünü ve yeni neslin olanaklarını ne kadar zorlayacağını ise önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

11 Bit Studios, Epic Games'le ortaklık kurdu
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Kaynak: SaveButonu

Unreal Engine, Epic Games, Polonya, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 11 Bit Studios, Epic Games'le ortaklık kurdu - Son Dakika

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