Son Dakika Haberleri: 11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat yarışları bitti
Son Dakika Spor 11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat yarışları bitti - Son Dakika Spor

11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat yarışları bitti

6 saat önce

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği 11.Burhanettin Tekdağ Yılsonu Kupası Yelkenli Yat yarışları ikinci günün ardından bitti.

11. Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu kupası Yelkenli yat yarışları bitti, System.String[]

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün düzenlediği 11.Burhanettin Tekdağ Yılsonu Kupası Yelkenli Yat yarışları ikinci günün ardından bitti.


Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris 'te gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara Türkiye başta olmak üzere Rusya'dan ve Yunanistan 'dan 20 yat ile 200 yelkenci katıldı. Final günü yarışları ile ilk gün rüzgarın az olması nedeniyle yapılamayan bir planlı yarış, bugün gerçekleştirilerek tüm parkurlar tamamlanmış oldu. Final yarışının ardından dereceye girenlere ödülleri ve kupaları kulüp yöneticileri tarafından takdim edildi.


Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışlarında sınıf ve parkurlara göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve kaptanları şu şekilde oluştu. IRC-1; BirinciMersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar), İkinci Wind Rider (Erol Algül, Üçüncü Strekoza (Mikhail Mishchenko), IRC-2; Birinci Fifty Fifty Nisaan (Cenk Tekkaya), İkinci Ada Sailor (Ali Öztürk), Üçüncü Stormy (Tunca Çalışkan), IRC-3; Birinci Dawn (Altuğ Yanardağ), İkinci Desiree (Zafer Öznur), Üçüncü Optimus (Murat Okay) - MUĞLA

Yunanistan, Marmaris, Türkiye, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:52 Kaynak: İHA
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