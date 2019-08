11. Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki statüsünün hakkaniyetle gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "EK-1 listesinden çıkma talebimizi devam ettiriyoruz, yineliyoruz. Bu konuda her seviyede girişimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı "Çevre ve İklim Değişikliği" başlıklı oturumda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Kurum'u Büyükelçiler Konferansı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İklim değişikliğinin, küresel ölçekte anormal hava olaylarına, çölleşmeye ve su kıtlığına sebep olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu meselenin, sosyal, ekonomik ve güvenlik gibi açılardan uluslararası kamuoyunun gündeminde giderek daha fazla yer bulmaya başladığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, bu konuda bir yandan ulusal tedbirleri alırken, diğer yandan da uluslararası çabalara destek verdiklerinin altını çizdi.

New York'ta gelecek ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesinde Kenya ve BM İnsan Yerleşimleri Programı ile birlikte "eş öncü" rolünü üstlendiklerini anlatan Çavuşoğlu, "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında ülkemizin statüsünün hakkaniyetle gözden geçirilmesini istiyoruz. EK-1 listesinden çıkma talebimizi devam ettiriyoruz, yineliyoruz. Bu konuda her seviyede girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yabancılara konut satışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başarılı çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, bu konuda da bakanlığı bünyesindeki yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarının gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

