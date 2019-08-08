Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz
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Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz.

Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." dedi.
Çavuşoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos'un katıldığı oturumun açılış konuşmasını yaptı.
AB Komisyonu bünyesindeki mevcut görevini bırakmaya hazırlanan Avramopoulos ile gelecekteki yeni görevlerinde de birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Çavuşoğlu, Avramopoulos'un Türkiye-AB ilişkilerinin destekçisi olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, Avramopoulos ile göç konusu başta olmak üzere, zor dönemlerde birlikte çalıştıklarına işaret ederek, AB yetkilisinin, ülkesi Yunanistan ile Türkiye'nin ilişkilerindeki yapıcı tavrına dikkati çekti.
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan, bizim için çok önemli bir ülke. Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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