11. Campus Cup Yelkenli Yarışları Başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 11. Campus Cup yelkenli yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 11. Campus Cup yelkenli yarışları başladı.



Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 24 üniversiteden 35 takımda 400 yelkenci mücadele ediyor.



Sabah ve öğlen olmak üzere iki yarışın yapıldığı ilk günde ekipler IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4, IRC 5 ve Destek olmak üzere 6 sınıfta mücadele etti.



Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı İhsan Kalaycı, yaptığı açıklamada, yelkenciliğin gelişimi ve geleceği için sadece üniversite öğrencilerinin yarışabildiği Campus Cup'ın 11'incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



İlk gün iki yarış yaptıklarını, yarın da iki yarış yapılacağını belirten Kalaycı, "Rüzgar bu yarışlarda süper diyebiliriz. Gençler şanslı, en ideal rüzgarı yakaladılar. Onlar için çok güzel tecrübe oldu." diye konuştu.



11. Campus Cup, yarın sona erecek.

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