11 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞTİĞİ ULUDERE'DE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ MESAİSİ - Son Dakika
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11 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞTİĞİ ULUDERE'DE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ MESAİSİ

11.10.2022 17:01
11 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞTİĞİ ULUDERE'DE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ MESAİSİ

ŞIRNAK'ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan üzüm pekmezinin üretim süreci başladı.

ŞIRNAK'ta geleneksel yöntemlerle hazırlanan üzüm pekmezinin üretim süreci başladı. 11 çeşit üzümün yetiştiği Uludere ilçesinde bağ ve bahçelerde bolca üretilen Behdini ve Kıtılneyfs üzümleri pekmez için, diğer çeşitler de kurutmalık olarak tercih ediliyor. Kilosu 150 TL'den satılan pekmezin üretildiği bu 2 çeşit üzümün coğrafi işaret tescili alması için de Dicle Kalkınma Ajansı'na proje sunuldu.

Şırnak'ın üzümüyle ünlü olan ve Bılbizeki, Reşeşik, Zeynebi, Kerkuş, Mor, Tayfi, Negatik, Dendar, Şehzay, Kıtılneyfs ile Behdini (Zerok) gibi 11 çeşit üzümün yetiştirildiği Uludere ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez mesaisi başladı. Yemişli köyünde 15 dekar alanda köylülerin oluşturduğu bağlarda yetişen üzümler zorlu süreçlerden geçerek pekmeze dönüştürülüyor. İlçede bağ ve bahçelerde çok miktarda üretilen Behdini ve Kıtılneyfs üzümleri pekmez için, diğer çeşitler de kurutmalık olarak tercih ediliyor. Bağ sahipleri önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kille harmanlıyor. Bir süre çuvalda bekleyen üzümler ezilip suyu çıkarılıyor. Elde edilen suyu büyük kazanlara aktarılarak odun ateşinde, kıvama gelene kadar kaynama süreci geçiriyor, yaklaşık 5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasından geçiyor. 8 kilo üzümden 1 kilo elde edilen ve bölgede doğal ilaç olarak da kullanılan pekmezin kilosu 150 TL'den satılıyor.

COĞRAFİ İŞARET PROJESİ

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, ilçenin üzümleriyle ünlü olduğunu vurgulayarak, Toplamda 11 çeşit üzümün bulunduğu bir ilçeye sahibiz. Yemişli'de 15 hektar alanda üzüm yetiştiriliyor. Bu üzüm Behdini üzümü olarak adlandırılıyor. Aileler, özellikle sofralık, kurutma ve pekmez üzümü olarak hem aile tüketimi için hem de piyasaya satarak geçimlerini sağlamaktadırlar. Bölgenin üzümü için gerek GAP İdaresi'ne, gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunacağımız projelerle yaban domuzlarından korumak için çalışmalar yapıyoruz. Bir de bu 2 üzümün coğrafi işaret alması için Dicle Kalkınma Ajansı'na projemizi sunduk. İnşallah bu 2 üzümü koruma altına alacağız. Vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin geçimlerini sağlamak için kurum olarak elimizden geleni yapmaktayız diye konuştu.

Bağ sahibi Yahya Oslu, sabah erken saatlerde bağa geldiklerini ifade ederek, Üzümümüzü topluyoruz. Pekmezlik olanı buraya getirip eziyoruz. Geri kalanını kurutmalık olarak seçiyoruz. Bir kısmını da satıyoruz. Yaklaşık 7 dönüm arazide bağcılık yapıyorum. Her aile yaklaşık 50 ile 100 litre pekmez yapıyor. Köyümüzün tamamından her sene yaklaşık 6 ton pekmez çıkıyor ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞTİĞİ ULUDERE'DE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ MESAİSİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 ÇEŞİT ÜZÜMÜN YETİŞTİĞİ ULUDERE'DE, GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ MESAİSİ - Son Dakika
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