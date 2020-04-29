11 çiftçinin kurduğu Alaçatıspor 93 yaşında

30 Nisan 1927 yılında, Alaçatılı 11 çiftçi tarafından kurulan ve Çeşme'nin en eski spor kulübü olan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün 93. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan kulüp başkanı Soner Varhan, "Kuruluşumuzun 100. yılına yaklaşırken, hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik" dedi.



Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kulübün kuruluşunun 93. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Varhan açıklamasında, "Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü, spor yapma olanağı sağlamak, saygı ve sevgi bilincini oluşturmak, bedensel ve ruhsal olarak sağlam bireyler yetiştirmek amacıyla 30 Nisan 1927 tarihinde 11 Alaçatılı çiftçi tarafından kurulmuştur. Kurulduğu renklerinde değişiklik yapmadan devam eden kulübümüzün sarı rengi güneşi ve umudu, laciverti ise sağlam adımlarla hedeflerine ilerlemesini temsil eder" diye belirtti.



"Hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik"



Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün, birçok profesyonel kulüpten daha eski bir tarihe sahip olduğunu ve Alaçatı'nın markası olan bir kulüp olduğunu vurgulayan Varhan, "Kurulduğu günden itibaren halkımıza spor yapma olanağı sağlayan, profesyonel liglere sporcu veren ve milli sporcular çıkaran takımımız, 93 yıldır kesintisiz olarak varlığını sürdürmektedir. Kuruluşumuzun 100. yılına yaklaşırken, hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik ve bu hedef için sağlam, kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. Bir sene içerisinde çok yol katettik. Ancak daha çok yolumuz var. Tesis binamızın onarılmasıyla, kulüp binamız yeni bir görünüm kazandı. En büyük gücümüz taraftarımızın güvenliği için tribünlerimizde iyileştirmeler yapıldı. Altyapı desteği artırılarak seçmelere sporcular kazandırmaya başladık. Sadece futbol kulübü olarak değil, spor kulübü olma bilinciyle basketbol, tenis ve rüzgar sörfü branşlarını kurmak için adımlar atmaya başladık ve çok branşlı bir spor kulübü olma yolunda ilerliyoruz" diye kaydetti.



"Sosyal platformlarla, taraftar ve kulüp iletişimini doğrudan sağlıyoruz"



Alaçatı'daki işletmelerin kulübe desteğini sağlamak için bu yıl içerisinde projeler geliştirdiklerini ifade eden Varhan, "Aidiyet duygusuyla tüm Alaçatı, kulübümüze sahip çıkıyor. Kulübümüzün sosyal medya hesaplarını etkili kullanarak taraftar ve kulüp iletişimini doğrudan sağlıyoruz. Globalleşen dünyada spor artık sadece sahalarda değil, dijital platformlarda da yer alıyor. Kulübümüze ilgi duyan sporseverlere sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla 7/24 ulaşabiliyoruz. Kulübümüzün bilinirliğini arttırmak, sürekli teması sağlamak için üst seviyede dijital platformlarda olmaya devam edeceğiz. 2027 yılında çok farklı, çağın gereklerini yerine getiren, adından bahsettiren bir Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü olması için hep birlikte çalışıp başaracağımıza inanıyoruz. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşunun 93. yıl dönümü kutlu olsun" diyerek açıklamasını tamamladı. - İZMİR