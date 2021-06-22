11. CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Bilge Çingigiray, Zeynep Aydemir, Damla Pınar Özdemir ve Yasemin Ulucan, erkeklerde Eray Algan, Hasan Alper Özcan, Yunus Toparlak ve Görkem Gedik'ten oluşan Serbest Dalış Milli Takımı, Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek.

Şampiyona dinamik apnea, dinamik apnea çift palet, dinamik apnea paletsiz, statik apnea, 100 metre hız apnea, 8x50 metre dayanıklılık apnea ve 16x50 metre disiplinlerinde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyonada yarışacak sporculara başarılar dileyerek, "Millilerimiz, son hazırlıklarını milli takım kampında yaptılar. Çok verimli geçti. 4 kadın, 4 erkek sporcumuzla en iyi performanslarımızı sergileyeceğiz. Madalya için umutluyuz. Güçlü rakiplerimiz var. Sonuç ne olursa olsun, milli sporcularımızın en üst noktaya çıkabilmeleri için onların her zaman yanındayız. Her uluslararası yarışma bizim için bir kazanımdır. Bu yıl ilk uluslararası yarışma olan 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandık. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Bu başarımız, Serbest Dalış milli sporcularımız için de büyük bir motivasyon ve moral oldu. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 26 Haziran Cumartesi günü sona erecek.