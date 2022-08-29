Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum - Son Dakika
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Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum

29.08.2022 14:24

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 yıllık görev süresi boyunca milli bayramlara ve özellikle 30 Ağustos kutlamalarına katılmadığı yönündeki iddialara yayımladığı videoyla yanıt verdi. Yarın kutlanacak bayram öncesinde konuşan Gül, "Yarın 30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum." dedi.

2007-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Abdullah Gül, bu süreç içerisinde milli bayramlara hasta olduğu için katılmadığı iddialarına çektiği video ile yanıt verdi.

"İNSAFSIZ YALANA CEVABIMDIR"

7 yıllık görev süresi boyunca özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmadığı öne sürülen Gül, yarın kutlanacak olan bayram öncesinde, "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır." notuyla bir video paylaştı.

"BÜTÜN MİLLİ BAYRAMLARA KATILDIM"

Gül, konuşmasında şunları söyledi: "Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık… Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum dönemlerde milli bayramlara katılmadığımı, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı bazıları anlattı. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar böyle bir açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim; Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum.

"KUTLAMALARI ÇANKAYA'YA ALDIRDIM"

Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. Cumhurbaşkanı olduğumda Çankaya'ya aldırdım, orada görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildir. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık cumhurbaşkanlığım dönemimde 1 kez Kırgızistan seyahatimdeki rahatsızlığım sebebiyle merasime katılamadım.

"İÇ KULAK KANAMASI GEÇİRDİM"

Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne gidiyordum, o günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim, onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim, sonra da seyahatimi yaptım. Doktorlar seyahat yapmamam için zaten uyarıda bulunmuşlardı. Bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede 1 hafta yatmak zorunda kaldım.

"PROPAGANDA YAPANLARI SİZLERE HAVALE EDİYORUM"

Böyle bir insani meseleyi bile bilerek aleyhimde propaganda yapanları sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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Abdullah Gül, Güncel, Son Dakika

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