11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç! - Son Dakika
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!

26.04.2022 15:16

İş insanı Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildiği Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi'nin 18 yılla cezalandırılıp tutuklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Davanın sonucuyla ilgili gazeteci Murat Sabuncu'ya konuşan 11. Cumhurbaşkanı Gül; "Bu dava yargılama süreci açısından utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacak" diye konuştu.

Gezi davası kararlarıyla ilgili Murat Sabuncu ile konuşan Abdullah Gül "Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır" diye konuştu.

"VİCDANLARI YARALIYICI BİR DURUM"

Gül'ün değerlendirmeleri şöyle devam etti:

"Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı. Yargıtay kararına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum.

Türkiye için de inanılmaz yük oldu bu karar. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Milyonlarca dolarlık Türkiye aleyhtarı bir kampanya yapmak isteseler, zaten imajı bozuk olan Türkiye'yi dünya kamuoyunda ancak bu kadar olumsuz gündeme getirebilirdi."

"TÜRKİYE'YE KAYBETTİRECEK"

Gül; "AİHM kararlarının yok sayılması ve üç kişilik heyetten bir hâkimin AK Parti listelerinden milletvekili aday adayı olması"na dair şu yorumu yaptı:

"AİHM içtihatlarının yargı sürecinde dikkate alınmamış olması hem kabul edilemez hem de çok üzücü. Parçası olduğumuz modern dünyadan ne kadar kopuk olduğumuzu göstermesi açısından da ayrıca utanç verici.Türkiye'nin tekrar demokrasiye dönmesi, insan haklarını da güncelleyecek şekilde çaba sarf etmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yönüne evrilmesi gerekirken bu karar şok edici ve yük oldu. Kavala'nın ve tutuklanan diğer isimlerin içeride çekeceği eziyet çok acı. En az onun kadar, çelişkili yargılama süreçlerine tanık olmuş bu davanın Türkiye'ye kaybettirdiklerini görmek de acı.

Hâkim konusuna gelince. Doğrusu bu davada, daha önce aday olmuş ve seçim kampanyasına katılmış bir hakimin kendisinin bu davadan gönüllü olarak çekilmesini beklerdim. Mesleğine hakimlik kariyeriyle başlayıp öyle kıdem alan hakimlerin bu davada karar verici durumda olması tartışmalara fırsat vermezdi."

"GEZİ BİR İLERLEMEYDİ"

Abdullah Gül Gezi olayını dair ise şu yorumu yaptı:

"Ben o gün Gezi olayını AK Parti açısından olumlu bir ilerleme olarak görmüştüm. Faili meçhuller için değil çevre için itiraz eden Chicago'daki Londra'daki gibi eylemler. Ortadoğu ülkelerinin problemlerini değil gelişmiş ülkelerin problemlerini yaşıyor olmanın bir göstergesi. Problemlerimiz bile gelişmiş ülkelerin problemlerine benzemeye başlamıştı. O gün oradaki insanlarla diyalog kurup, anlaşarak çok kolay bir uzlaşmayla çıkmak mümkünken, aşırı müdahaleler neticesinde uzun dönem uykuda olanillegal örgütlerin uyanmasına, harekete geçmesine ve vandallıklarınafırsat verildi. "

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Şimdi anladık ki millet olarak kimlerin kim olduğunu anlamamıza vesile oldu.Eğer bu musibet olay olmasa idi içimizde ki yabancıları anlamamız belki çok daha geç olacaktı.Görüyoruz ki patır patır dökülüyor,renk veriyorlar.Şükür ki renklerini artık bariz görüyoruz.Eskiden kendilerini belli etmiyorlardı içimize,mahremiyetimize kadar girebiliyorlardı.Allah C.C tuzakların üstünde tuzak kurandır.Kendi dili ile kendini deşifre edecek kadar kuyruk acısı duyuruyor ki bunu yaptırıyor.Dahası varsa çıksın.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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