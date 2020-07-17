11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Pandemi dolayısıyla büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak" - Son Dakika

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Pandemi dolayısıyla büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı. Gül burada yaptığı konuşmada "Salgın, pandemi dediğimiz bu hastalık. Aslında bu bize dünyanın nasıl küresel bir köy olduğunu bir kez daha gösteren güzel bir örnek oldu. Bu bize gösterdi ki hayat dünyası, iş dünyası devam edecek. Ama başka şekilde devam edecek. Başka şekilde devam ederken buna adapte olabilme konusunda da sizler çok avantajlısınız. Artık birçok işyeri, birçok firma şunu öğrendi ki 100 kişiyle yaptığı işi 80 kişiyle de yapabilirmiş. Evden bir çok şeyler yapılabildi, aksamadan hayat devam etti. Dolayısıyla büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak. Yeni işe girerken aranan vasıflar çok daha farklı olacak" dedi.

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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilerin alana gelişi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, üniversite hakkında bilgiler verdi. Sabuncuoğlu, "Bu yıl 3'cü kez mezun vermenin büyük sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle sizleri Sümer Kampüsü'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kısa bir süre önce eğitim hayatına başlamasına rağmen, gerek ulusal ve gerekse dünya ölçeğinde mezunlarıyla ve akademik çalışmalarıyla tanınırlığı ve marka değeri hızla yükselen ve her gün güçlenen bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Günümüzde çok ihtiyaç duyulan İngilizceyi iyi öğrenmiş, sunulan kaliteli eğitim ve mesleki formasyonu sosyal yetkinliklerle birleştirmiş dünya vatandaşı olarak yetiştirildiniz. Bir çoğunuz henüz daha öğrenciyken yurt dışı deneyimi kazandınız. Küresel meseleleri ve çözümlerini Covid-19 pandemi süreci yaşanmadan çok daha önce deneyimlediniz. Yalnızca teorik bilgileri değil, iş, sanayi dünyasının sorunlarını ve bunları nasıl çözebileceğini öğrendiniz. Bu kapsamda yalnızca bilgileri ezberleyen değil, bunları kullanabilen, uygulayabilen ve yeni yeni bilgiler üretebilecek insanlar olarak yetiştirildiniz. O yüzden bir çoğunuz mezun olmadan iş teklifleri aldınız. Genç üniversitemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yıl aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla birlikte öğrenci sayımız 3 bine yaklaşacak. Bu rakamın yaklaşık yüzde 10'u master ve doktora öğrencisi. Ayrıca öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 10'u 50 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler. Öğretim elamanı sayımızda artıyor. Yerli ve yabancı kaliteli akademisyen arkadaşlarımızı kadromuza katmaya devam ediyoruz. Toplam 236 öğretim elemanımızla 5 ayrı fakülte ve toplam 13 bölümde üniversitemiz eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde oldukça yenilikçi bir Psikoloji Bölümü de açıyoruz. AGÜ'yü dünya üniversitesi yapabilmek için yıllardır planlı bir uluslararasılaşma politikası uyguladık. Kurumumuzda şu anda 50 farklı ülkeden nitelikli akademisyen ve öğrenciler bulunuyor. Dünyaca tanınan SAT ve TOEFL IBT sınavları için uluslararası test merkezi olmaya devam ediyoruz. Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler artık büyük metropollere gitmeden Kayseri'de bu sınavları alabiliyorlar. 16 farklı Avrupa ülkesi ile öğrenci değişim anlaşmamız bulunuyor. Erasmus kapsamında 60 personelimiz 19 farklı ülkede personel hareketliliğinden faydalandı. Son yıllarda çok sayıda öğrencimize 20 farklı ülkede staj imkanı ve 9 farklı ülkede öğrenim görme imkanı sunduk. AGÜ geçtiğimiz yıl, Fransız ve Amerikan kuruluşları ile yürüttüğü ortak lisans programları da dahil olmak üzere 30 yeni uluslararası ortaklığa imza attı ve 5 kıtaya yayılan 45 faklı ülkeden dünyaca ünlü yüksek öğretim kurumları ile toplam anlaşma sayısını 150'ye çıkardı. Üniversitemiz Times Higher Education Etki Sıralamasında son iki yıl art arda 101-200 bandında yer aldı ve 2020 yılı için Türkiye'den en iyi sıralamaya sahip üniversite oldu. Üniversitemiz Hansa Üniversiteler Birliğince bu yıl ilk defa hayata geçirilen WURI - 'Gerçek Etkili Dünya Üniversiteleri' sıralamasında Türkiye'den dereceye giren tek üniversite olarak dünya genelinde 41. sırada yer aldı. 'Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik' kategorisinde ise 10. sırada yer alma başarısını gösterdi. Böylece AGÜ'nün yenilikçi ve zengin uluslararasılaşma stratejisi tescillendi. Aynı kapsamda AGÜ uyguladığı ileriye dönük uluslararasılaşma stratejisi ile 2020 Times Higher Education Asya Ödüllerinde ilk 10 'na girerek finale kaldı. Avrupa Komisyonu'nca kurulan üniversiteleri değerlendirme aracı olan U-Multirank platformunun sıralamasında da yer alarak, başarılı üniversiteler arasında listelendi. QS'in Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya başarı sıralamalarına ilk kez alındı ve ilk 200 içinde yer aldı" ifadelerini kullandı.


Törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de mezun olan öğrencileri tebrik etti. Üniversite kurulurken ortaya konan hedef, vizyon ve amaçların giderek gerçekleştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Gül, "Bunu sadece bizler görmüyoruz, sizler görmüyorsunuz, bunu gerek ulusal gerekse uluslararası üniversiteleri değerlendirme kuruluşları da raporlarında tespit ediyorlar. Ayrıca üniversitemiz bu üçüncü olmak üzere mezunlarını verdi. Üniversitenin mezunlarının Türkiye'nin çok güzel şirketlerinde, yurt dışındaki önemli şirketlerinde çok güzel işler bulduğunu görmekle üniversitenin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. İçeride ve dışarıda üniversitenin tanınırlığı giderek artmaktadır. Her zaman söylediğim şu; bir ülkeye yapılacak en iyi yatırım eğitime yapılacak yatırımdan geçer. Çünkü eğitime yapılan yatırım insanımızın kalitesini, donanımını artırıyor. Gelecek nesilleri çok daha kalifiye hale getiriyoruz. Bu üniversitenin iyi bir üniversite olmasına özellikle önem gösterdik. Bunun neticesidir ki, öğrenciler 5 yıl boyunca sadece bilgi depolamadınız, bilgiye nasıl ulaşılır, nasıl kullanılır hepsini öğrendiniz. Sadece eğitim, bilgi değil bunun dışında entelektüel kapasiteleriniz de genişledi. Bunu mezun olup iş dünyasına başlayınca fark edeceksiniz. Buradan mezun olan arkadaşlarınıza sorarsanız, onlar bu farkı en güzel şekilde anlatacaklardır." dedi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, "İyi bir insan olun. İyi bir insan olmak için dürüst, emin, güvenilir olmak gerekir. İyi bir insan olmak için karakterli olmak gerekir. Hedefleriniz açık koyun. Muhakkak hedefleriniz olsun. Azimli olun, hesaplı risk alın. Ne yapın yapın, yurt dışında muhakkak bir süre bulunmaya çalışın. Yurt dışında bulunmak size çok büyük bir vizyon verecektir. Türkiye nasıl sadece Kayseri'de ibaret değilse, dünya da Türkiye'den ibaret değil " diye konuştu.


"Pandemi dolayısıyla büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak"


Tüm dünya ve Türkiye'nin mücadele ettiği korona virüs salgınının dünyanın küresel bir köy olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, pandemi dolayısıyla büyük istihdam meselelerinin ortaya çıkacağını vurguladı. Gül, "Olağanüstü dönemden geçiyoruz; salgın, pandemi dediğimiz bu hastalık. Aslında bu bize dünyanın nasıl küresel bir köy olduğunu bir kez daha gösteren güzel bir örnek oldu. Kendisi kötü ama bize anlattı. Çin'in bir şehrinden çıkan bir mikrop, nasıl süratli bir şekilde dünyayı dolaştı. Hiçbir engel taşımadan nasıl Avrupa'ya, oradan Amerika'ya, Latin Amerika'ya, Afrika'ya, Avustralya, Yeni Zelanda'ya bile bu hastalık yayılabildi. Şüphesiz ki büyük bir olay oldu. 1919 ekonomik çöküş dünyanın en büyük çöküntülerinden birisi, o günden bu güne geçen 100 yıl içerisinde en büyük olaylardan birisi olarak karşımıza çıktı bu hastalık. Dolayısıyla bu hastalık hayatımızı tabi değiştirdi, dünyanın kimyasını bozdu. Annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla bir araya gelemez hale geldik. Ama bütün bunlara rağmen hayatın da devam ettiğini gördük. Bu bize gösterdi ki hayat dünyası, iş dünyası devam edecek. Ama başka şekilde devam edecek. Başka şekilde devam ederken buna adapte olabilme konusunda da sizler çok avantajlısınız. Artık birçok işyeri, birçok firma şunu öğrendi ki 100 kişiyle yaptığı işi 80 kişiyle de yapabilirmiş. Evden bir çok şeyler yapılabildi, aksamadan hayat devam etti. Dolayısıyla büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak. Yeni işe girerken aranan vasıflar çok daha farklı olacak" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler de diplomalarını katılımcıların elinden aldı. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 17 Temmuz 2020 günü gerçekleştirilecek Mezuniyet Töreni ile 7 lisans ve 5 lisansüstü programda toplam 112 mezun verdi. Mezuniyet törenine Gül'ün yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, davetliler ve öğrenci aileleri katıldı. - KAYSERİ

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 21:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: 'Pandemi dolayısıyla büyük istihdam meseleleri ortaya çıkacak' - Son Dakika
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