11. Cumhurbaşkanı Gül, Oyunu Kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Beykoz
Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül
ile birlikte gelen Abdullah Gül, görevlilere kolaylıklar diledi.
Abdullah Gül, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun inşallah." dedi.
11. Cumhurbaşkanı Gül, okul çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.