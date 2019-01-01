Son Dakika Haberleri: 11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Yıldırım'ı Tebrik Etti

11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Yıldırım'ı Tebrik Etti

1 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Yıldırım'ı Tebrik Etti, System.String[]
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
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