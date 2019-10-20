Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Edirne'de 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.



Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden 550 sporcu katılıyor.

Edirne Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Selim Ak, sporculara başarılar dileyerek yarışmanın startını Selimiye Meydanı'nda verdi.

Bisikletçiler, Yolageldi köyünden tekrar Selimiye'ye kadar olan 76 kilometrelik parkurda yarışacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, organizasyonun bu yıl 11'incisinin düzenlendiğini belirterek, yarışmaya ilginin her geçen sene arttığını vurguladı. Zorlutuna, "2009 yılında 13 sporcuyla başlamıştık, şimdi 12 ülkeden 550 sporcu pedal çeviriyor. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.