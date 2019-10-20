Son Dakika Haberleri: 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı
Son Dakika Güncel 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı

11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı

29 dakika önce

Edirne'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla düzenlenen 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi.

11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, System.String[]

Edirne'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla düzenlenen 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası sona erdi.


Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden 550 sporcu katılıyor. Yolageldi köyünden tekrar Selimiye'ye kadar olan 76 kilometrelik parkurda yarıştı.

Yarışmanın ardından Mimar Sinan heykeli önünde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

11. Cumhuriyet Bayramı Kupası Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonasında, genel klasmanda Muhammet Tayyip Yıldırım 1., Şevket Özer 2., Sinan Kardal ise 3. oldu.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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