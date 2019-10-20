11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, organizasyonun bu yıl 11'incisinin düzenlendiğini belirterek, yarışmaya ilginin her geçen sene arttığını vurguladı. Zorlutuna, "2009 yılında 13 sporcuyla başlamıştık, şimdi 12 ülkeden 550 sporcu pedal çeviriyor. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.

Bisikletçiler, Yolageldi köyünden tekrar Selimiye'ye kadar olan 76 kilometrelik parkurda yarışacak.

Haber Yayın Tarihi:

Davutoğlu'ndan "Yeni parti kurmak için paranız var mı?" sorusuna yanıt: Siyasi parti para ile kurulmaz