Son Dakika Haberleri: 11. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

11. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

33 dakika önce

11. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı.

11. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali Renkli Görüntülerle Başladı, System.String[]
11. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 120 ile 200 liradan satışa sunuldu.
Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluşurken katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.
Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken dastar, şarap ve hediyelik eşya stantları kuruldu.
Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarı ise kilosu 120 ile 200 liradan satıldı.
Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Kaymakam Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı vekili Alaaddin Yıldırım, Akparti İlçe Başkanı Bekir Eser, Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu,Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivallerin bir yörenin tanıtımındaki en önemli unsurlardan olduğunu söyledi.
Fethiye'nin 931 kilometre kare alanı, 167 sahil uzunluğuyla ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını dile getiren Şahiner, "İlçe, turizmin yanında tarımda da önemli bir yere sahip. Geçen yıl ilçemizden 106 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılmış. Bu yıl ise şu ana kadar 60 bin ton ihracat yapılmış. Geçen yıl ilçeden 7 bin 252 kilogram, bu yıl da şu ana kadar bin 350 kilogram kuzugöbeği ihracat edilmiş. Sigapur'un 731 metrekarelik alana sahip olmasına rağmen dünyada ihracatta 13. sırada. Fethiye Singapur'dan daha büyük. Daha çok çalışıp ilçe ve ülke kalkınmasına katkı sunmalıyız" dedi.
Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan ise festivalin 11'incisini düzenlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Törenin ardından protokol üyeleri, Fethiye Belediyesi tarafından yaptırılan ve dastar bezlerinin dokunduğu dastarhaneyi ziyaret etti.
Festival 7 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:50 Kaynak: İHA

Muğla, Fethiye, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Gülben Ergen, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyada Gündem Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:23:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali Renkli Görüntülerle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]