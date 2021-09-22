"11. Diyarbakır Karpuz Festivali" renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen "11. Diyarbakır Karpuz Festivali"nde renkli görüntüler yaşandı.

Valilik tarafından düzenlenen festival, Ekinciler caddesinden Dağkapı meydanına kadar karpuz yüklü develerin de yer aldığı yürüyüşle başladı.

Dağkapı meydanında halk oyunları ekibinin Diyarbakır ile Ege ve Karadeniz bölgesinin oyunlarını sergilemesiyle festival sürdü.

Daha sonra çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı. 0-2 yaş arasındaki bebekler karpuza en yakışan çocuk yarışmasında içi koyulan iri Diyarbakır karpuzlarının içinde poz verdi.

Kadın çiftçi 45 kilo 500 gramlık karpuz yetiştirdi

Vatandaşların doyasıya eğlendiği festivalde, karpuz ağırlık yarışmasında, 45 kilo 500 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 44 kilo 100 gramla Abdulhamit Atlı ikinci, 39 kilo 700 gramla Mehmet Kaya üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren çocuk ve üreticilere çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından festivale katılan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kürtçe türkü söyledi.

Festivalin sonunda sanatçı İlyas Yalçıntaş, Ali Aktaş, Leyla Aslan ve İbrahim Candan konser verdi.

Üreticilere destek verildi

Vali Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kadim bir şehir, gastronomisiyle, tarım ve hayvancılığıyla önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Kentin en önemli ürünlerinden biri, sembollerinden olan karpuz ile ilgili festival yaptıklarını kaydeden Karaloğlu, geçen yıl salgın dolaysıyla festivali yapamadıklarını, sadece yarışma kısmını düzenlediklerini anımsattı.

Bu yıl normalleşmeyle beraber tedbirleri alarak açık alanda festival yaptıklarını dile getiren Karaloğlu, festivalde üreticiler ve çocuklar arasında karpuza bağlı olarak yarışmalar olduğunu belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak karpuz yetiştiriciliğini teşvik için GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde karpuz fidesi yetiştirerek çiftçilere dağıttıklarını, ilaç ve gübre desteği verdiklerini ifade eden Karaloğlu, "Ama maalesef kuraklıktan karpuzumuz da etkilendi. Geçen seneki büyüklüklere ve iriliklere ulaşamadı. Ama yine dünyanın en büyük karpuzlarından. İnşallah güzel ve eğlencesi bol bir festival olur." dedi.

Festivale, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.