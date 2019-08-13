11 düzensiz göçmen yakalandı
53 dakika önce
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:56 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Değirmenbükü mevkisi açıklarında bir fiber tekneyi durdurdu.
Teknedeki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalanarak, Datça Limanı'na getirildi.
Tekneyi kullanan ve yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen Türk kaptan gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
La Casa de Papel karikatürü, sansürcülükle suçlanan RTÜK Başkanı'nı da güldürdü Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti Vodafone Park'ta tarihe geçecek Hakem Stephanie Frappart'tan gençlere öğütler!