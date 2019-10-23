11 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 11 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 11 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırklareli Kavşağı yakınlarında kara yolunda yürüyen bir grup tespit etti.
Jandarma, yaptığı kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler sağlık kontrolünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Fatih Portakal'a Adnan Selçuk Mızraklı tepkisi Koruma altındaki şahini öldüren avcılar, karakolun önünde poz verdi Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Bakanlık harekete geçti! Öğrenci karneleri değişiyor