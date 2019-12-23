"11. Edebiyat Festivali" 26 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat '11. Edebiyat Festivali' 26 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

"11. Edebiyat Festivali" 26 Aralık'ta başlayacak

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "11. Edebiyat Festivali" edebiyatseverlerle buluşacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "11. Edebiyat Festivali" edebiyatseverlerle buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirilen festival, 26 Aralık'ta Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak.

"Edebiyat ve Gençlik" temasını işleyecek etkinlikte, 30'dan fazla oturumda 70'in üzerinde konuşmacı yer alacak.

Müzik ve şiir dinletilerinin de yer alacağı etkinlik kapsamında tiyatro ve belgesel film gösterimleriyle kitap hediye edilecek çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, etkinliğin Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir içerikle İstanbulluların karşısına çıkacağız. Uzun süren hazırlıklar sonucunda İstanbul'a yakışır bir festival programı oluştu. Bu yıl temamızı Edebiyat ve Gençlik olarak belirlememizin sebebi, edebiyat dünyasında çok yetenekli genç arkadaşlarımız var. Gençler edebiyatı yakından takip ediyor. Geleceğin büyük ustaları yetişiyor. Gençlik ve edebiyat ilişkisini oturumlarda ele alacağız." görüşlerine yer verdi.

İlk yıldan itibaren festivale yoğun ilgi gösteren gençlerin festivali heyecan ve coşkuyla karşıladığına işaret eden Bıyıklı, tüm İstanbulluları festivale davet etti.

Festival Programı

Edebiyat festivalinin açılış töreninde TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan bir konuşma yapacak. Göksel Baktagir'in vereceği konserin ardından Bıyıklı'nın moderatörlüğünde, Ali Ural ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı'nın konuşmacı olarak katılacağı "Edebiyat ve Gençlik" başlıklı açılış oturumu yapılacak.

Aynı gün ayrıca Doç. Dr. Dursun Ali Tokel ile Prof. Dr. Şaban Sağlık, TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan yönetiminde, "Edebiyatçıların Gençlik Yılları" konulu oturuma katılacak.

Yusuf Kaplan, Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Murat, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü ve Turgay Anar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı, etkinlik süresince Kızlarağası Medresesi, Akademi Beyoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Kütüphanesi, Pertevniyal Lisesi ve Üsküdar Ali Fuat Başgil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşecek oturumlarda edebiyat ve gençlik ilişkisini irdeleyecek.

"Roman", "deneme", "şiir" ve "hikaye" dalında özel ödüllerin takdim edileceği festival, 28 Aralık'ta sona erecek.

İstanbul, Edebiyat, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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