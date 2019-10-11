11 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Süper Lig Özel

02:30 Süper Lig Kısa Özet

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Taraftar

10:30 Süper Lig Özel

11:00 Süper Lig Özel

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:30 Süper Lig Özel

16:00 Haftanın Öyküleri

16:15 Süper Lig Top 10

16:30 Süper Lig Maç Özetleri

17:00 Taraftar

17:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:15 Dünden Bugüne

18:30 Futbolun Şehirleri

19:30 Maç Önü

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 Özel Röportaj

20:30 Süper Lig Top 10

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 Milli Maç Özel

21:10 Türkiye - Arnavutluk Maç Sonu

21:15 Devre Arası

21:45 TFF 1. Lig Top 10

22:00 Taraftar

22:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

22:30 Süper Lig Maç Sonu

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:30 Eski Dostlar John Carew

23:45 Milli Maç Özel