Son Dakika Haberleri: 11 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 11 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

11 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

45 dakika önce

11 Ekim 2019 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

11 Ekim 2019 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kuzgun

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Ufak Tefek Cinayetler

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

17:00 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 İyi Aile Çocuğu

21:45 G.I. Joe: Misilleme

23:45 Benim Tatlı Yalanım

Star, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
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