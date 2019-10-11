11 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Takvim Yaprakları
02:05 Aktüel Futbol
04:05 A Milli Futbol Takımı Özetler
04:50 Süper Lig Özetler
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:45 İngiltere Premier Lig Goller
06:00 Avrupanın Paslaşması
06:00 Bundesliga Panorama
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:45 Efsanelerin İzinde
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:25 A Milli Futbol Takımı Özetler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Akşamı
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
20:30 Maça Doğru
21:45 Spor Ana Haber
22:45 Dünya Atletizm Şampiyonası
23:30 Maçın Ardından