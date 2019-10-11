11 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:50 Seda Sayan İle Yemekteyiz

02:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:00 Gel Konuşalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

09:30 Gel Konuşalım

11:45 8'de Bugün

14:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

19:15 Oynat Bakalım

20:00 İstanbul Kırmızısı

22:30 Bir Baba Hindu