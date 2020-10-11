11 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

11 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı
11.10.2020 06:42
11 Ekim 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Geleceğe Dönüş 3
00:20 Su Dünyası
02:30 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Geleceğe Dönüş 3
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:15 Hercai
12:30 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Kuruluş Osman
16:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Maria ile Mustafa
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