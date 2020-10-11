11 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Çocukluk

00:15 Baraj

02:00 Zümrüdüanka

02:30 Yasak Elma

03:15 Yasak Elma

04:15 Kadın

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

05:00 Kadın

06:00 Rüzgarın Kalbi

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Kamera Arkası

11:15 Mucize Doktor

11:45 Yasak Elma

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Kamera Arkası

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Çocukluk

15:30 Mucize Doktor

15:30 Çocukluk

17:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

20:00 Öğretmen

23:15 Öğretmen