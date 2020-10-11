11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

00:15 Hekimoğlu

02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:00 Yeni Hayat

04:30 Gelinim Mutfakta

05:15 Müzik Arası

06:15 Sadakatsiz

06:15 Küçük Ağa

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Hekimoğlu

14:15 Sadakatsiz

16:15 Sadakatsiz

16:30 Yeni Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz