11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı
11.10.2020 06:42
11 Ekim 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Sadakatsiz
00:15 Hekimoğlu
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:00 Yeni Hayat
04:30 Gelinim Mutfakta
05:15 Müzik Arası
06:15 Sadakatsiz
06:15 Küçük Ağa
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Hekimoğlu
14:15 Sadakatsiz
16:15 Sadakatsiz
16:30 Yeni Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz
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