11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı

11.10.2020 06:42
11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

11 Ekim 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

00:15 Hekimoğlu

02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

03:00 Yeni Hayat

04:30 Gelinim Mutfakta

05:15 Müzik Arası

06:15 Sadakatsiz

06:15 Küçük Ağa

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Hekimoğlu

14:15 Sadakatsiz

16:15 Sadakatsiz

16:30 Yeni Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Tarım Bizim Geleceğimiz

11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı

Okuyucular, Kanal D, Pazar, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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