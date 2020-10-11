Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Çember: 13. Adım
00:00 Jurassic Galaxy
00:15 Sefirin Kızı
02:00 Güvercin
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
05:30 Erkenci Kuş
06:00 Pulsar
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 İyi Günde Kötü Günde
20:00 Menajerimi Ara
23:15 Bir Demet Tiyatro
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika