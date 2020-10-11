11 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

11 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

11.10.2020 06:42
11 Ekim 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

11 Ekim 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Çember: 13. Adım

00:00 Jurassic Galaxy

00:15 Sefirin Kızı

02:00 Güvercin

03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

05:30 Erkenci Kuş

06:00 Pulsar

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sinema

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Ah Nerede

18:45 Star Haber

20:00 İyi Günde Kötü Günde

20:00 Menajerimi Ara

23:15 Bir Demet Tiyatro

11 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

Sefirin Kızı Dizisi, Okuyucular, Star, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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