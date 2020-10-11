11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

11.10.2020 06:42
11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

11 Ekim 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Almanya - Türkiye

01:40 Stadyum

02:00 Futbol Aklı

04:00 İleri Üçlü

04:40 Bayern Münih - Schalke

06:20 Milli Takımlar Hazırlık Karşılaşmaları Özetler

06:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş Hoffenheim - Bayern Münih

07:00 Stadyum

08:45 Spor Kitaplığı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Süper Spor

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Futbol Aklı

10:00 Hoffenheim - Bayern Münih

11:40 Süper Lig Goller

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:00 Spor Bülteni

12:55 Efsanelerin İzinde

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:00 Avrupa Stüdyosu

13:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

14:00 Spor Hafta Sonu

14:25 Süper Lig Özetler

15:00 Aktüel Futbol

15:55 Ankaragücü - Sivasspor

17:00 Spor Bülteni

17:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

18:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Muhabir Saati

20:00 Spor Bülteni

20:00 Stadyum

21:00 Stadyum

21:45 Spor Akşamı

22:45 Süper Lig Goller

23:00 Almanya Bundesliga Özetler

23:20 Unutulmaz Milli Takım Golleri

23:40 Stadyum

11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

Orhan Ayhan, Okuyucular, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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