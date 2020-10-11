Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Almanya - Türkiye
01:40 Stadyum
02:00 Futbol Aklı
04:00 İleri Üçlü
04:40 Bayern Münih - Schalke
06:20 Milli Takımlar Hazırlık Karşılaşmaları Özetler
06:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş Hoffenheim - Bayern Münih
07:00 Stadyum
08:45 Spor Kitaplığı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Spor
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Futbol Aklı
10:00 Hoffenheim - Bayern Münih
11:40 Süper Lig Goller
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:00 Avrupa Stüdyosu
13:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
14:00 Spor Hafta Sonu
14:25 Süper Lig Özetler
15:00 Aktüel Futbol
15:55 Ankaragücü - Sivasspor
17:00 Spor Bülteni
17:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Muhabir Saati
20:00 Spor Bülteni
20:00 Stadyum
21:00 Stadyum
21:45 Spor Akşamı
22:45 Süper Lig Goller
23:00 Almanya Bundesliga Özetler
23:20 Unutulmaz Milli Takım Golleri
23:40 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika