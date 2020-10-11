11 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu

01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:25 Yedi Numara

03:10 Yeditepe İstanbul

03:55 Seksenler

04:55 İncir Ağacı

05:20 Seksenler

06:10 Uğurlugiller

06:40 Perihan Abla

07:30 Böyle Bitmesin

07:35 Seksenler

09:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

10:05 Benim Adım Melek

11:50 Enine Boyuna

13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

13:50 Yedi Numara

14:30 Yeditepe İstanbul

14:40 Payitaht Abdülhamid

15:40 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

21:45 Rusya - Türkiye

22:30 Devre Arası

22:45 Rusya - Türkiye

23:45 Uyanış: Büyük Selçuklu