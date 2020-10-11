Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:25 Yedi Numara
03:10 Yeditepe İstanbul
03:55 Seksenler
04:55 İncir Ağacı
05:20 Seksenler
06:10 Uğurlugiller
06:40 Perihan Abla
07:30 Böyle Bitmesin
07:35 Seksenler
09:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
10:05 Benim Adım Melek
11:50 Enine Boyuna
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
13:50 Yedi Numara
14:30 Yeditepe İstanbul
14:40 Payitaht Abdülhamid
15:40 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
21:45 Rusya - Türkiye
22:30 Devre Arası
22:45 Rusya - Türkiye
23:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika