Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kasaba Doktoru
03:00 Balkan Ninnisi
05:15 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Yeşil Deniz
14:10 Balkan Ninnisi
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 Türkiye - A.B.D.
20:15 Balkan Ninnisi
23:45 Teşkilat
Son Dakika › TV › 11 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika