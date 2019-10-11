11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Kızlar okullulaşabiliyor mu?

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanırken Türkiye'de kız çocukların okullulaşma oranlarında hükümet ve sivil toplumun projeleri etkisiyle yaşanan artış, belli bölgelerle sınırlı kalmaya devam ediyor. Eğitime erişimde özellikle okul-öncesi ve ortaöğretimdeki cinsiyet eşitsizliği ise varlığını koruyor.



12 yıl eğitim konusundaki yasal zorunluluğa rağmen, halen doğu ve güneydoğu illerinde kız çocuklarını okula göndermeme eğilimi ve çocuk işçi olarak çalıştırma geleneği bir sorun olarak varlığını sürdürüyor.