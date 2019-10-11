Son Dakika Haberleri: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Kızlar okullulaşabiliyor mu?
Son Dakika Dünya 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Kızlar okullulaşabiliyor mu?

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Kızlar okullulaşabiliyor mu?

1 saat önce

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü yaklaşırken Türkiye’de kız çocukların okullulaşması halen sorunlu bir alan.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Kızlar okullulaşabiliyor mu?, System.String[]

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanırken Türkiye'de kız çocukların okullulaşma oranlarında hükümet ve sivil toplumun projeleri etkisiyle yaşanan artış, belli bölgelerle sınırlı kalmaya devam ediyor. Eğitime erişimde özellikle okul-öncesi ve ortaöğretimdeki cinsiyet eşitsizliği ise varlığını koruyor.


12 yıl eğitim konusundaki yasal zorunluluğa rağmen, halen doğu ve güneydoğu illerinde kız çocuklarını okula göndermeme eğilimi ve çocuk işçi olarak çalıştırma geleneği bir sorun olarak varlığını sürdürüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi Finlandiya'nın ardından Norveç de Türkiye'ye silah satışını askıya aldı Danimarka'da gündem başka! Başbakan, gülme krizine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 11:04:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü: Kızlar okullulaşabiliyor mu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]