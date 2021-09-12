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11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı - Son Dakika

11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı

12.09.2021 15:12

ABD tarihinin en büyük olaylarından biri olan 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında, dünyayı ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Geçen yıl öldüğü açıklanan terör örgütü El Kaide lideri Ayman El Zevahiri'ye ait, örgütün medya kolundan 60 dakikalık bir video yayınlandı. Videoda Zevahiri, "Amerika'nın kalbini yaralayan" ve "Daha önce hiç yaşamadığı acıları yaşatan" 11 Eylül saldırganlarını andı.

11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde, El Kaide'nin resmi medya kolu as-Sahab, grubun öldüğü söylenen lideri Ayman El Zevahiri'nin 60 dakikalık bir video açıklamasını yayınladı. Telegram'da yayınlanan belgesel tarzı videonun başlığı ise, 'Kudüs Yahudileştirilmeyecek'.

VİDEODA TAMAMEN SAĞLIKLI GÖRÜNÜYOR

Usame bin Ladin'in ardından El Kaide'nin komutasını devralan Zevahiri, uzun süre yeraltında kaldı, hastalıktan öldüğü haberi de Kasım 2020'de açıklandı. Bu olaydan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ancak Cumartesi günü yayınlanan yeni videoda Zevahiri tamamen sağlıklı görünüyordu.

11 Eylül sabahından bu yana, Sahab medyası bazı Telegram kanallarında, yakında geleceklerine dair tanıtımlar yayınlamaya başladı.

KİTABI YAYINLANDI, ARDINDAN VİDEO GELDİ

Bunun ardından bir Telegram kanalında, Zevahiri'nin yazdığı ve El Kaide'nin geleceğini anlattığı 852 sayfalık kitap yayınlandı. Kitabın, Nisan 2021'de yazıldığına inanılıyor.

Kitabın yayınlanmasından saatler sonra, Zevahiri'nin 2020'de öldürülen birçok El Kaide teröristini andığı ve övdüğü 60 dakikalık video yayınlandı. Videoda Afganistan'daki son gelişmelerden veya Taliban rejiminin dönüşünden bahsedilmedi ancak Zevahiri, 20 yıllık savaşın ardından Amerika'nın 'kırıldığını ve parçalandığını' ve nihayet Afganistan'ı terk ettiğini söyledi.

Videoda Zevahiri, 'Amerika'nın kalbini yaralayan' ve 'daha önce hiç yaşamadığı acıları yaşatan' 11 Eylül saldırganlarını andı. Zevahiri, o dönem örgütün lideri Usame Bin Ladin'den sonraki ikinci kişiydi.

11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyayı sarsan olay! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı

RITA KATZ: ARALIK AYINDAN SONRAKİ OLAYLARA ATIFTA BULUNUYOR

Cihatçı örgütlerin internet üzerindeki faaliyetlerini izleyen Amerikan sivil toplum kuruluşu Site Intelligence Group'un direktörü Rita Katz, Twitter hesabın yaptığı analizde, "Video, El Kaide liderinin ölmediğini kanıtlıyor gibi görünüyor çünkü ölüm söylentilerinin su yüzüne çıktığı Aralık ayından sonraki olaylara atıfta bulunuyor" dedi.

Bununla birlikte, Zevahiri'nin Taliban ve Afganistan konusunda hiç değinmemesinin de, 'şüpheli' olduğunu vurguladı. Direktör Katz, "ABD'nin Afganistan'ı terk etmesine dair söyledikleri, Washington'ın askerlerini parça parça çektiği daha eski bir tarihe de ait olabilir" diye konuştu.

11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı

El Kaide, Telegram, Medya, Eylül, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı - Son Dakika
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