Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:25 Thor: Karanlık Dünya
01:25 Kırgın Çiçekler
02:30 Maria ile Mustafa
04:55 Bir Zamanlar Çukurova
05:30 Kırgın Çiçekler
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Thor: Ragnarok
20:00 Maria ile Mustafa
22:25 Maria ile Mustafa
23:15 Can Feda
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika