Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
00:00 Özel Röportaj
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:30 UEFA Avrupa Ligi Review Show
04:30 Özel Röportaj
05:30 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:30 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Kolaysa Anlat
11:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
12:00 Maç Saati
13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Özel Röportaj
14:45 Süper Lig'de Sezonun Genç ve Parlayan Futbolcuları
15:00 Taraftar
15:45 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Taraftar
18:00 Özel Röportaj
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Özel Röportaj
20:00 Süper Lig Sezonun 11'i
20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
20:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:45 Devre Arası
21:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
21:00 Kolaysa Anlat
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Maç Saati
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı
23:45 UEFA Avrupa Ligi Gol Kralı Bruno Fernandes
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 Özel Röportaj
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika