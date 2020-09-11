11 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

00:00 Özel Röportaj

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:30 UEFA Avrupa Ligi Review Show

04:30 Özel Röportaj

05:30 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:30 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Kolaysa Anlat

11:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

12:00 Maç Saati

13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Özel Röportaj

14:45 Süper Lig'de Sezonun Genç ve Parlayan Futbolcuları

15:00 Taraftar

15:45 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 Taraftar

18:00 Özel Röportaj

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Özel Röportaj

20:00 Süper Lig Sezonun 11'i

20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

20:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:45 Devre Arası

21:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

21:00 Kolaysa Anlat

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Maç Saati

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı

23:45 UEFA Avrupa Ligi Gol Kralı Bruno Fernandes

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 Özel Röportaj