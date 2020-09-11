Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Spor Artı
01:30 Gündem Futbol
02:00 Futbol Aklı
03:30 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Gündem Futbol
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Gündem Futbol
20:00 Dakika Skor
21:45 Stadyum
22:00 Spor Akşamı
23:05 İleri Üçlü
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 06:43 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika