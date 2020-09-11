11 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kalk Gidelim

01:30 3'te 3 Tarih

02:45 Hangimiz Sevmedik

03:05 Hangimiz Sevmedik

05:10 Aslan Ailem

08:10 Yeşil Deniz

10:45 Hangimiz Sevmedik

14:00 Fazlası Zarar

16:40 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 3'te 3 Tarih

20:00 Deliler Fatih'in Fermanı

22:00 Benim Adım Melek

22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi