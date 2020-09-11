Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kalk Gidelim
01:30 3'te 3 Tarih
02:45 Hangimiz Sevmedik
03:05 Hangimiz Sevmedik
05:10 Aslan Ailem
08:10 Yeşil Deniz
10:45 Hangimiz Sevmedik
14:00 Fazlası Zarar
16:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 3'te 3 Tarih
20:00 Deliler Fatih'in Fermanı
22:00 Benim Adım Melek
22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 06:43 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika